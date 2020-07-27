"Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова, что Украина и Россия – это одна страна. Для нас честь, достоинство и история важнее денег, кубков и медалей. Мы никогда не отступим от своих принципов и убеждений. До выхода команды из отпуска у вас ещё есть шанс сделать правильный выбор и спокойно отдыхать. Так же есть такой шанс и у руководства "Динамо", - говорится в телеграм-канале болельщиков.
Фанаты также отметили, что Луческу не сможет нормально работать в клубе и обеспечат ему сложные условия.
Напомним, Луческу был назначен в "Динамо" 23 июля. Сегодня появилась информация, что румынский специалист принял решение покинуть киевский клуб. Позже президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Луческу продолжит работу в клубе.
Луческу с 2004 по 2016 год работал главным тренером донецкого "Шахтера", который является принципиальным соперником киевлян. Также Луческу возглавлял петербургский "Зенит".
"Не забудем ваши слова, что Украина и Россия - одна страна". Фанаты киевского "Динамо" обратились к Луческу
Организация болельщиков киевского "Динамо" "WBC | Ультрас Динамо" опубликовала обращение к новому главному тренеру команды Мирче Луческу.
Фото: ФК "Зенит"
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