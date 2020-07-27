Ранее специалист сообщил, что из-за негативной реакции фанатов покидает команду. К тому моменту он поработал лишь четыре дня. Напомним, Луческу на протяжении 12 лет возглавлял донецкий "Шахтёр" - принципиального соперника киевлян.
- На страницы румынской прессы попал текст письма, которое Мирча Луческу адресовал лично Игорю Суркису еще в минувшую субботу, 25 июля.
Сопровождая электронное послание телефонным звонком, г-н Луческу акцентировал в разговоре с президентом "Динамо" на том, что не хотел бы своим присутствием в команде создать какие-либо проблемы семье Суркисов. Поэтому, находясь под неизгладимым впечатлением от реакции части киевских болельщиков и СМИ в связи с его приглашением в "Динамо", Мирча вынужден был поделится с Игорем Михайловичем некоторыми сомнениями.
Кроме задушевной беседы, Игорь Суркис в тот же день ответил г-ну Луческу таким же личным посланием в эпистолярном жанре. На что, в свою очередь, Мирча тоже письменно заверил президента "Динамо" в том, что он готов принять этот вызов и приступить к работе уже во вторник, 28 июля, - говорится в сообщении.
Киевское "Динамо" опровергло информацию об уходе Луческу
На официальном сайте киевского "Динамо" опубликовано обращение клуба в связи с новостями об уходе главного тренера Мирчи Луческу.
Фото: ФК "Динамо Киев"
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