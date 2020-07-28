- Я не буду продлевать контракт с "Шанхай СИПГ". Я получаю предложения из Бразилии, Турции, Португалии, Англии, Испании, Италии, Германии. У меня есть вариант в Китае. Мне каждый день поступают новые предложения. Слава богу, у меня очень известное имя на рынке, - цитирует Халка Lance.
Также бразилец заявил, что будет принимать решение после того, как пообщается с богом. По словам форварда, он не ставит деньги на первое место, а хочет сосредоточиться на игре.
Халк выступает за китайский "Шанхай СИПГ" с 2016 года. Он забил 37 голов и сделал 44 ассиста в 84 матчах.
Халк выступал в составе "Зенита" с 2012 по 2016 год. С петербургским клубом он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России. Всего бразилец провел за петербуржцев 148 матчей и забил 76 голов.
Халк: мне каждый день поступают новые предложения. У меня очень известное имя на рынке
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, что у него есть множество предложений от других клубов.
Фото: инстаграм Халка
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!