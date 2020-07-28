Халк: мне каждый день поступают новые предложения. У меня очень известное имя на рынке

Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк рассказал, что у него есть множество предложений от других клубов.
Фото: инстаграм Халка
- Я не буду продлевать контракт с "Шанхай СИПГ". Я получаю предложения из Бразилии, Турции, Португалии, Англии, Испании, Италии, Германии. У меня есть вариант в Китае. Мне каждый день поступают новые предложения. Слава богу, у меня очень известное имя на рынке, - цитирует Халка Lance.

Также бразилец заявил, что будет принимать решение после того, как пообщается с богом. По словам форварда, он не ставит деньги на первое место, а хочет сосредоточиться на игре.

Халк выступает за китайский "Шанхай СИПГ" с 2016 года. Он забил 37 голов и сделал 44 ассиста в 84 матчах.

Халк выступал в составе "Зенита" с 2012 по 2016 год. С петербургским клубом он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок России. Всего бразилец провел за петербуржцев 148 матчей и забил 76 голов.

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Теги: Халк Шанхай СИПГ
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