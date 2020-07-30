- Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас прекрасно помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.
Система есть, но теперь нужна ваша воля. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас, - сказал Суркис в видео клубного YouTube-канала.
Напомним, что болельщики киевской команды не поддержали нового тренера. Накануне фанаты собрались возле стадиона "Динамо" имени Лобановского на встречу специалиста. Ультрас скандировали матерную кричалку и жгли файеры.
74-летний Мирча Луческу был назначен главным тренером киевского "Динамо" после отставки Алексея Михайличенко по окончании сезона. Ранее румынский специалист долгое время возглавлял донецкий "Шахтер" - главного соперника "Динамо".
Ранее специалист сообщил, что из-за негативной реакции фанатов покидает команду. К тому моменту он поработал лишь четыре дня. Однако затем президент "Динамо" Игорь Суркис убедил тренера остаться в клубе.
Суркис - игрокам: если с Луческу у вас не получится, тогда нам надо будет поменять всех вас
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис обратился к футболистам клуба во время презентации нового главного тренера Мирчи Луческу.
Фото: ФК "Динамо Киев"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!