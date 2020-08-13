- Я - игрок, которого надо продавать. В случае поступления хорошего предложения, которое понравится и клубу, и мне, мы его рассмотрим.
ЦСКА? Это большой российский клуб, Адольфо Гайч там. Команда всегда играет в еврокубках и борется в чемпионате России, это хороший вариант, который мы тоже имеем в виду. Мы выслушаем все поступающие предложения и постараемся выбрать лучшее для моей карьеры.
Я знаю Гайча долгое время, у нас было много моментов в национальной сборной. Когда мы созванивались в Zoom, он выглядел очень счастливым. Я подумал о том, что неплохо было бы сыграть с ним в одной команде, - цитирует Веру TyC Sports.
Гайч перешёл в ЦСКА из "Сан-Лоренсо". За нападающего москвичи заплатили около 8,5 млн евро. "Сан-Лоренсо" сохранил 20% прав на игрока.
Нападающий дебютировал за ЦСКА в матче первого тура РПЛ с "Химками" (2:0). Адольфо вышел на поле в самой концовке.
Хавбек Вера, которым интересуется ЦСКА: было бы приятно поиграть в одной команде с Гайчем
Полузащитник "Архентинос Хуниорс" Фаусто Вера рассказал о своих отношениях с нападающим ЦСКА Адольфо Гайчем.
Фото: Чемпионат
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