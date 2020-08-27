Нападающий, известный по выступлению за ЦСКА, отличился в матче квалификации Лиги Европы с "Ноем" из "Армении. Форвард вывел казахстанский клуб вперёд (2:1) на 35-й минуте.
Дебютную встречу в "Кайрате" форвард провёл ещё 18 августа. Тогда он отдал результативную передачу в матче с "Каспий Актау" (3:0).
Вагнер Лав забил дебютный мяч за "Кайрат"
Бразильский форвард Вагнер Лав забил дебютный мяч за "Кайрат".
Фото: TyC
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