- Получилась качественная игра. Мы сыграли так, как можем в данный момент. Разница в готовности команд ощущалась. Если бы было больше энергии и сил, то сыграли бы лучше, - цитирует Тумбаковича СЭ.
Встреча завершилась со счетом 3:1. Счет на 48-й минуте открыл Дзюба с пенальти. На 69-й минуте Караваев удвоил преимущество. Сербы смогли отыграть один мяч на 78-й минуте, забил Митрович. Спустя 3 минуты Дзюба оформил дубль.
Сборная России следующий матч проведет против Венгрии. Встреча пройдет 6 сентября в Будапеште.
Тренер сборной Сербии: разница в готовности команд ощущалась
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович подвел итоги матча с Россией в рамках Лиги наций.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
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