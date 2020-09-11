Дисквалификация Месси в сборной Аргентины была отменена

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отменить дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

Фото: Goal.com

Таким образом, 33-летний форвард имеет право сыграть за национальную команду в ближайшем поединке.



Месси был дисквалифицирован на три месяца в прошлом году на Кубке Америки за критику в адрес КОНМЕБОЛ.