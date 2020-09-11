Таким образом, 33-летний форвард имеет право сыграть за национальную команду в ближайшем поединке.
Месси был дисквалифицирован на три месяца в прошлом году на Кубке Америки за критику в адрес КОНМЕБОЛ.
Дисквалификация Месси в сборной Аргентины была отменена
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение отменить дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.
Фото: Goal.com
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