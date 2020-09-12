Как сообщает источник, 18-летний футболист уже находится в расположении команды, дожидаясь разрешения на работу.
В августе полузащитник был отзаявлен из состава "Спартака-2", выступающего в ФНЛ.
Летом 2016 года Репях перешёл из академии "Краснодара" в академию "Спартака". Этим переходом, якобы, москвичи нарушили джентльменское соглашение между клубами, согласно которому они не подписали игроков академии соперника. Этот трансфер испортил на какое-то время отношения между владельцами "Краснодара" и "Спартака" Галицким и Федуном.
Источник: телеграм-канал "Экспорт".
Источник: Репях, поссоривший в своё время Галицкого и Федуна, подписал контракт с "Вайле"
Полузащитник Иван Репях продолжит карьеру в клубе высшего дивизиона Дании "Вайле".
Фото: ФК "Спартак"
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