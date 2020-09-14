Первое место занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси - прибыль 126 млн долларов, на втором месте - форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду с прибылью 117 млн долларов. На третьей позиции оказался игрок "ПСЖ" Неймар - 96 млн долларов.
В топ-5 также вошли форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе (42 млн долларов) и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах (37 млн долларов).
Рейтинг Forbes: Месси - самый высокооплачиваемый футболист 2020 года
Авторитетный журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов этого года.
Фото: Getty Images
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