Проигравшая команда решила придерживаться правил социального дистанцирования, так как накануне игроки "Холденштедта" контактировали с зараженным коронавирусом.
"Рипдорф/Мольцен II" просил о переносе матча, но их просьба не была удовлетворена. Таким образом, игроки команды наблюдали за соперником с безопасного расстояния.
Источник: Goal.com
Немецкий клуб соблюдал правила дистанцирования и пропустил 37 мячей
"Рипдорф/Мольцен II" проиграл в матче с "Холденштедтом" со счетом 0:37.
Фото: Getty Images
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