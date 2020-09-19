В Ливане футболист умер из-за случайно попавшей в голову пули, выпущенной на похоронах

Бывший футболист сборной Ливана Мохамед Атви скончался в больнице от огнестрельного ранения в голову.

Фото: newsae.ru

32-летний игрок месяц находился в коме после того, как получил случайное огнестрельное ранение. 21 августа Атви прогуливался по южному Бейруту, когда ему в голову попала пуля, выпущенная во время церемонии прощания.



Федерация футбола Ливана выразила соболезнования семье и близким Атви, а также призвали правоохранительные органы расследовать это дело.



Атви выступал за ливанские клубы "Аль-Ансар", "Тадамон Сур", "Ахаа Ахли", а также за национальную сборную. Полузащитник трижды становился чемпионом страны.



Источник: сайт Федерации футбола Ливана