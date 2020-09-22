8 октября Иран сыграет товарищескую игру с командой Узбекистана, а 13 октября — со сборной Таджикистана.
О вызове нападающего "Зенита" сообщает пресс-служба сборной Ирана.
В текущем сезоне Азмун провёл восемь матчей в чемпионата России, забил четыре гола и отдал голевую передачу.
Азмун вызван в расположение сборной Ирана
Нападающий сборной Ирана и "Зенита" Сердар Азмун вызван в национальную сборную Ирана.
Фото: ФК "Зенит"
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