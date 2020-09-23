"Я вкалываю как проклятый". Ди Мария не вызван в сборную Аргентины

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария не получил вызов в сборную Аргентины.

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32-летний хавбек остался недоволен непопаданием в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022 с Эквадором (8 октября) и Боливией (13 октября).



"Я не могу найти слов, для меня сборная Аргентины играет огромную роль. Я вкалываю как проклятый за "ПСЖ", чтобы у меня была возможность выступать за национальную команду", - сказал Ди Мария.



Источник: Goal.com