Армянский экс-хавбек "Урала" Ароян ушел на фронт, отказавшись от контракта с греческим клубом

Экс-хавбек "Урала" Вараздат Ароян был призван в ряды армии в связи с введением в Армении военного положения.

Фото: ФК "Урал"

- Агент Арояна сообщил нам, что переход игрока в "Лариссу" отменён, по крайней мере на этот трансферный период. Футболист, как и все граждане Армении до 40 лет, мобилизован и уже находится на расположении армии, - сообщает пресс-служба греческого клуба.



Напомним, 27 сентября 2020 года вновь обострилась обстановка в районе Нагорного Карабаха, конфликт перешел в вооруженную стадию, обе страны ввели на своих территориях военное положение.



УЕФА следит за обстановкой в Азербайджане и Армении, но не планирует менять календарь Лиги наций в отношении сборных этих стран.