- Информация, что я нахожусь в зоне боевых действий в Армении, неправда. Я сейчас в России, но скоро отправлюсь в Армению. Сейчас мы вместе со всеми футболистами сборной Армении создали денежный фонд, который пойдет на помощь всем нуждающимся в Армении, - цитирует Арояна Sport24.
Напомним, 27 сентября 2020 года вновь обострилась обстановка в районе Нагорного Карабаха, конфликт перешел в вооруженную стадию, обе страны ввели на своих территориях военное положение.
УЕФА следит за обстановкой в Азербайджане и Армении, но не планирует менять календарь Лиги наций в отношении сборных этих стран.
Экс-хавбек "Урала" Ароян опроверг информацию о нахождении на фронте в Армении
Экс-полузащитник "Урала" Вараздат Ароян опроверг информацию о нахождении в Армении на фронте.
Фото: ФК "Урал"
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