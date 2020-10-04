В "Шахтере" зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом

В донецком "Шахтёре" произошла вспышка коронавируса.

Фото: ФК "Шахтёр"

"После матча "Десна" – "Шахтёр" медслужба клуба получила результаты тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала оранжево-чёрных оказались положительными", - говорится в заявлении клубной пресс-службы.



Также отмечается, что "Шахтёр" в полном составе уходит на самоизоляцию.



Напомним, что после 5-и туров донецкий клуб с 9 очками занимает 4 место в чемпионате Украины. Следующий матч "Шахтёра" запланирован на 17 октября. На "Олимпийском" стадионе в Киеве подопечные Луиша Каштру будут принимать "Львов".



Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк)