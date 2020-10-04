Автобус, перевозивший футболистов белорусской команды, сбил лося (фото)

Автобус, перевозивший белорусскую команду "Слоним-2017", угодил в ДТП, сбив лося.

Фото: ФК "Слоним 2017"

"По возвращению ФК "Слоним 2017" после игры с "Гранитом" автобус, на котором ехала команда, столкнулся с лосем. Благодаря грамотным действиям водителя, который успел притормозить и без заноса немного принять вправо, столкновение с животным пришлось по касательной", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.



К сожалению, животное погибло. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.



"Слоним-2017" после 18-и туров с 20 очками занимает 9 место во второй лиге Белоруссии. В матче с "Гранитом" из Микашевичи они потерпели поражение со счетом 1:0.