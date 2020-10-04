Автобус, перевозивший футболистов белорусской команды, сбил лося (фото)

Автобус, перевозивший белорусскую команду "Слоним-2017", угодил в ДТП, сбив лося.
Фото: ФК "Слоним 2017"
"По возвращению ФК "Слоним 2017" после игры с "Гранитом" автобус, на котором ехала команда, столкнулся с лосем. Благодаря грамотным действиям водителя, который успел притормозить и без заноса немного принять вправо, столкновение с животным пришлось по касательной", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

К сожалению, животное погибло. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

"Слоним-2017" после 18-и туров с 20 очками занимает 9 место во второй лиге Белоруссии. В матче с "Гранитом" из Микашевичи они потерпели поражение со счетом 1:0.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Медведев прокомментировал возможный конфликт Дзюбы и Семака 1
Агент не исключил переход экс-защитника "Барселоны" и "Реала" в "Спартак" 2
Лев Яшин номинирован на звание лучшего вратаря в истории 2
Черышев прибудет в расположение сборной России сегодня вечером
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»: братья по оружию, 1:6 и 2:7
Автобус, перевозивший футболистов белорусской команды, сбил лося (фото) 2
"Пока нет предпосылок, чтобы не доводить дело до суда". Широков - об избиении арбитра 5
Широков - о Тедеско: он еще ничего не достиг в "Спартаке" 7
Гендиректор "Зенита": достоверной информации по Кузяеву в СМИ нет. Комментарии будут позже 2
"Спартак" показал, что осталось за кадром в матче с "Зенитом" (видео)
Бывший футболист "Локомотива" Жоау Мариу заменит в "Спортинге" уходящего в "Зенит" Вендела
Мойзе Кин перешел в "ПСЖ" на правах аренды
Источник: Кузяев ведет переговоры с "Зенитом" 8
Депай и Гарсия сегодня пройдут медобследование для "Барселоны" 1
Титов призвал отменить лимит на легионеров и ввести потолок зарплат в чемпионате России 3
Терехин: «Динамо» вышло на характере, а «Краснодар» показал невзрачную игру
Полузащитник "Ростова" Норманн может перейти в клуб АПЛ 5
Глушаков: "Локомотив" остается для меня домом. Не понимаю, почему кричат с трибун 9
"Крылья" и "Нижний" дышат в спину "Оренбургу". Обзор 13-го тура ФНЛ 1
Ротенберг - о матче с "Ростовом": не увидел предвзятости в действиях Турбина 18
"Рубин" сделал предложение по аренде египетского полузащитника Хамди
"Спартак" предложил болельщикам "Ливерпуля" и "МЮ" посмотреть на сейвы Максименко 8
"Иногда мы все немного "Ливерпуль". "Химки" пошутили о поражении "мерсисайдцев", вспомнив свой матч с "Краснодаром" 1
Футболисты "Наполи" не приехали на матч с "Ювентусом"
В "Шахтере" зафиксированы четыре случая заражения коронавирусом
Смольников и Комличенко вызваны в сборную России 3
Лигочемпионское похмелье «Краснодара» помогло «Динамо» победить 3
"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Астон Вилле", пропустив 7 мячей 9
Кавазашвили: Гинер сказал, что в ЦСКА уже не хозяин 7
Дубль Заболотного, скандальные удаления Норманна и Карпина и много вопросов Турбину. «Сочи» переиграл «Ростов» 4:2 10
Все новости