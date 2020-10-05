По информации бразильских СМИ, киевское "Динамо" пыталось подписать 19-летнего форварда "Фламенго" Линкольна, предлагая 4,5 миллиона евро за 80% прав на игрока. Однако сделка сорвалась из-за того, что во вторник из Рио-де-Жанейро не было подходящих авиарейсов, позволивших бы игроку добраться до Киева.
Киевское "Динамо" после 5 туров возглавляет турнирную таблицу Украинской премьер-лиги. В активе команды Мирчи Луческу 11 очков, столько же имеет "Ворскла", уступающая киевлянам по разнице мячей. В текущем сезоне "Динамо" впервые за последние несколько лет пробилось в групповой турнир Лиги чемпионов.
Источник: Globoesporte
Источник: киевское "Динамо" не смогло подписать игрока из-за отсутствия авиарейсов
Трансфер форварда "Фламенго" Линкольна в "Динамо" Киев сорвался из-за отсутствия коммерческих авиарейсов.
Фото: Getty Images
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