Нападающий сборной Бразилии Неймар не смог завершить вчерашнюю тренировку из-за болей в пояснице. Неймар проходит лечение и может не принять участия в матче Бразилия - Боливия, который открывает для обеих команд квалификационный турнир к ЧМ-2022.
Пентакампеоны сыграют против Боливии в ночь с 9 на 10 октября в 3:00 по московскому времени. Для попадания на чемпионат мира нужно занять одно из первых четырех мест в турнире десяти команд, пятое место дает возможность побороться за путевку на ЧМ-22 через межконтинентальные стыковые матчи.
Источник: ESPN.
Неймар травмировал поясницу и может пропустить первый матч квалификации ЧМ
Бразильский нападающий Неймар может пропустить встречу квалификационного турнира к ЧМ-2022 против Боливии из-за травмы поясницы.
Фото: Getty Images
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