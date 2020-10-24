"Аякс" на выезде уничтожил "Венло" со счетом 13:0

В матче 6-го тура чемпиона Нидерландов "Венло" на своем поле принимал "Аякс".

Фото: ФК "Аякс"

Амстердамская команда уничтожила своего соперника со счетом 13:0. Отметим, что пять мячей забил нападающий "Аякса" Лассина Траоре.



Чемпионат Нидерландов



6 тур



"Венло" - "Аякс" - 0:13



Голы: Эккеленкамп, 12, Траоре, 17, 32, Тадич, 44, Траоре, 54, Антони, 55, Эккеленкамп, 57, Блинд, 59, Траоре, 65, Хунтелар, 74 (пен), 76, Мартинес, 78, Траоре, 87.