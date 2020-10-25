Бывший футболист ЦСКА Муса стал свободным агентом

Thank you Nigerian falcon, ??— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 25, 2020
wishing you all the best in the future! @Ahmedmusa718pic.twitter.com/NjQ5vXVZRx
Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Саудовский клуб поблагодарил 28-летнего футболиста за игру и пожелал удачи в будущей карьере.
В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Муса провел 24 матча, в которых забил 2 гола и сделал 7 ассистов. Напомним, что в период с 2012 по 2016 год нигериец выступал за ЦСКА. Также в армейском клубе нападающий провел часть 2018 года в аренде из "Лестера".
Источник: "твиттер" ФК "Аль-Наср"