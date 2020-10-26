Бывший вратарь "Тоттенхэма" Ворм завершил карьеру

Нидерландский голкипер Мишел Ворм объявил о завершении карьеры.

Фото: globallookpress.com

"Принял решение завершить игровую карьеру. Я поиграл и потренировался с лучшими игроками в мире. Спасибо за эту главу в моей жизни", - написал 37-летний Ворм в своем Instagram.



Последним клубом Ворма был "Тоттенхэм", который он покинул летом этого года. Также он выступал за "Утрехт", "Ден Босх" и "Суонси".