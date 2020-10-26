"Принял решение завершить игровую карьеру. Я поиграл и потренировался с лучшими игроками в мире. Спасибо за эту главу в моей жизни", - написал 37-летний Ворм в своем Instagram.
Последним клубом Ворма был "Тоттенхэм", который он покинул летом этого года. Также он выступал за "Утрехт", "Ден Босх" и "Суонси".
Бывший вратарь "Тоттенхэма" Ворм завершил карьеру
Нидерландский голкипер Мишел Ворм объявил о завершении карьеры.
Фото: globallookpress.com
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!