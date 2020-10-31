Канчельскис объяснил, почему во второй раз покинул "Навбахор"

Российский специалист Андрей Канчельскис высказался о причинах ухода из "Навбахора".
Фото: ФК "Навбахор"
— Дело в том, что мне не платили зарплату. Я терпел три месяца, потом еще два, но понимаете, у меня тоже есть семья, дети, родители, которым нужно помогать. Поступать так по-свински — неправильно. Поэтому я и принял такое решение. Там все по закону, мы подали заявление в ФИФА и ждем разбирательств, — рассказал специалист в интервью Sport24.

Впервые 51-летний Канчельскис возглавил узбекский "Навбахор" в октябре 2018 года, проработав в команде до июня 2019 года. С "Навбахором" Канчельскис вылетел в 1/16 Кубка Узбекистана, а также завоевал бронзовые медали.

В августе специалист вновь возглавил команду, но покинул клуб из-за финансовых трудностей в узбекской команде.

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Теги: Навбахор Канчельскис
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