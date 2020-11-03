Как сообщает источник, нигериец заключил предварительное соглашение с "Галатасараем".
Напомним, что последней командой 27-летнего футболиста был "Аль-Наср". В октябре этого года контракт Мусы с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Муса выступал за московский ЦСКА в период с 2012 по 2016 год, после чего перешёл в "Лестер".
Источник: Fotomac
Бывший игрок ЦСКА Муса близок к переходу в "Галатасарай"
Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса может продолжить карьеру в турецком чемпионате.
Фото: ПФК ЦСКА
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