Марадона успешно перенес операцию после кровоизлияния в мозг

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона перенес хирургическое вмешательство.

"Операция завершилась успешно, она длилась 120 минут, диагноз был хроническая субдуральная гематома. Процедура прошла абсолютно нормально и без осложнений", - сообщает Ol?.



Напомним, что 60-летний аргентинец был госпитализирован накануне, ему диагностировали кровоизлияние в мозг, после чего назначили срочную операцию.



Во времена карьеры игрока Марадона выступал за такие клубы, как "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи" и "Севилья". На данный момент аргентинец является тренером клуба "Химнасия и Эсгрима".