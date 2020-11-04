Источник: швейцарская компания подала жалобу в МОК на президента ФИФА Инфантино с просьбой о его исключении

Компания из Швецарии Sport 7 пожаловалась в Международный олимпийский комитет на президента ФИФА Джанни Инфантино и обвинила его в поддержке организованной преступности.

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Швейцарская компания Sport 7 направила в комитет по этике МОК жалобу на президента ФИФА Джанни Инфантино с просьбой о его исключении из Международного олимпийского комитета, сообщают канадские СМИ.



Компания, занимающаяся консультированием спортсменов в их карьере, обвинила Инфантино в коррупции и поддержке организованной преступности. По данным Sport 7, президент ФИФА закрывает глаза на незаконные действия, связанные с трансферами игроков, и нарушает принципы Олимпийской хартии и этический кодекс МОК.



Источник: Radio-Canada Sports