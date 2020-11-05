По информации источника, представители 34-летнего бразильца контактировали с "Зенитом". Отмечается, что также агенты игрока вступали в переговоры с "Галатасараем", "Порту" и "Сан-Паулу".
В нынешнем сезоне Халк сыграл за "Шанхай СИПГ" 16 матчей, забил 7 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает в конце текущего года.
Источник: Soho Sports
Источник: агенты Халка вступали в переговоры с "Зенитом"
Нападающий "Шанхай СИПГ" Халк в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Шанхай СИПГ"
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