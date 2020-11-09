Капитан женской сборной США: мне нравится быть лесбиянкой, это классно

Капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино высказалась на тему того, что для нее значит быть публичной персоной.

Фото: сборная США

"Мне кажется, что существует стереотип, будто быть гомосексуалом труднее, что большинство людей или их семьи страдают из-за этого.



Люди говорят, что если бы можно было начать жизнь заново, ты бы не выбрал быть гомосексуальным, ты бы не выбрал более сложную жизнь. Ну, я не согласна. Мне нравится быть лесбиянкой. Я думаю, что это классно", - приводит слова Рапино BBC Sport.



Напомним, что Меган открыто заявила о своей ориентации в 2012 году. Рапино дебютировала за женскую сборную США по футболу в 2006 году. За это время в составе национальной команды она провела 158 матчей и забила 50 голов. Рапино является двукратным чемпионом мира (2015 и 2019 год), а также победителем Олимпийских Игр-2012 в Лондоне. С 2018 года является вице-капитаном национальной сборной вместе с Карли Ллойд и Алексой Морган.