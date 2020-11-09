Twitch-канал нападающего ПСЖ и бразильской национальной сборной Неймара попал под бан, передает Dotesports. О причинах блокировки не сообщается.
Канал 27-летнего Неймара на стриминговой платформе пользуется популярностью - количество его подписчиков составляет свыше 200 тысяч человек. Бразильский форвард увлекается видеоиграми и часто транслирует стримы по таким играм, как CS:GO, Fortnite и Call of Duty.
Источник: Twitch заблокировал канал Неймара с числом подписчиков свыше 200 тысяч
Видеостриминговый сервис Twitch забанил канал форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара.
Фото: Getty Images
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