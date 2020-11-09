Источник: Twitch заблокировал канал Неймара с числом подписчиков свыше 200 тысяч

Видеостриминговый сервис Twitch забанил канал форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара.

Фото: Getty Images

Twitch-канал нападающего ПСЖ и бразильской национальной сборной Неймара попал под бан, передает Dotesports. О причинах блокировки не сообщается.



Канал 27-летнего Неймара на стриминговой платформе пользуется популярностью - количество его подписчиков составляет свыше 200 тысяч человек. Бразильский форвард увлекается видеоиграми и часто транслирует стримы по таким играм, как CS:GO, Fortnite и Call of Duty.