Аргентина потеряла очки с Парагваем в квалификации к ЧМ-2022, гол Месси отменил ВАР

В матче 3 тура квалификационного турнира КОНМЕБОЛ к чемпионату мира 2022 года сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем 1:1.

Фото: РИА Новости

Встреча южноамериканской квалификации к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Парагвая завершилась вничью - 1:1. На 21 минуте матча счет открыли гости - Анхель Ромеро отличился с пенальти. За несколько минут до перерыва Николас Гонсалес забил ответный мяч головой после углового удара. На 58 минуте Лионель Месси послал мяч в сетку ворот гостей, но после видеопросмотра этот гол был отменен - арбитры зафиксировали фол.



Это первая потеря очков аргентинцами в текущем отборочном турнире - ранее они обыграли Эквадор дома (1:0) и Боливию в гостях (2:1). Команда Лионеля Месси возглавляет южноамериканскую группу с 7 очками после 3 игр, однако сегодня ночью ее может опередить сборная Бразилии, набравшая в 2 матчах 6 очков и принимающая дома Венесуэлу. Парагвай с 5 очками после 3 встреч находится на промежуточной четвертой позиции.



ЧМ-2022. Квалификация. КОНМЕБОЛ



Аргентина - Парагвай 1:1 (1:1)



Голы: Ромеро, 21 (пен.), Гонсалес, 41.