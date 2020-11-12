Бразильский защитник "Риу Аве" Рейс отказался переходить в клуб РПЛ с двукратным увеличением зарплаты

Защитник португальского "Риу Аве" Матеус Рейс не принял выгодное предложение одного из крупных российских клубов.
Фото: Getty Images
25-летний бразильский защитник клуба португальской Примейры "Риу Аве" Матеус Рейс отказался от перехода в один из клубов РПЛ с существенным увеличением заработной платы, сообщил президент "Риу Аве" Антониу Силва.

- Греческий рынок закрылся, и от крупного российского клуба поступило предложение увеличить в два раза зарплату, которую ему предлагали в "Олимпиакосе". Сначала он сказал мне, что согласился, а на следующий день отказался, - передает слова Силвы A Bola.

Левый защитник Матеус Рейс выступает за "Риу Аве" с июля 2018 года, его контракт истекает в июне 2021 года. За португальский клуб Рейс провел 66 матчей, в которых забил 1 гол и выполнил 11 результативных передач. В текущем сезоне защитник сыграл за "Риу Аве" 2 игры квалификации ЛЕ и результативными действиями не отметился.

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Теги: Португалия Риу Аве Рейс Зарубежные трансферы
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