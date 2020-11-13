Основной опорный полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос получил повреждение в матче за сборную Колумбии против команды Уругвая (0:3). Футболист сине-бело-голубых почувствовал дискомфорт после стыка с уругвайским хавбеком Найтаном Нандесом и был заменен на 32 минуте матча при счете 0:1. При замене Барриос покинул поле на своих ногах.
Сборная Колумбии проиграла матч со счетом 0:3 и по итогам тура опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице отборочного турнира КОНМЕБОЛ, не дающую право попасть на ЧМ-2022.
Полузащитник "Зенита" Барриос получил повреждение в матче за сборную Колумбии
Опорный хавбек "Зенита" и сборной Колумбии Вильмар Барриос получил травму в матче южноамериканской квалификации к ЧМ-2022 Колумбия - Уругвай (0:3).
Фото: Getty Images
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