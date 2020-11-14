Серхио Рамос не забил 2 пенальти Зоммеру. Украина играла круто, но Германию спасли штанги

А французы после победы над Португалией вышли в полуфинал.
Сборные Португалии и Франции давно оторвались в своей группе и в очной встрече выясняли, кто сильнейший. Первый их матч закончился нулями. Составы с тех пор, кстати, не очень сильно поменялись. Главные лица - Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе - были в стартовых протоколах. Но рассматривать их встречу, как схватку уходящей и будущей звезд, нельзя. Потому что Роналду в своей форме даст фору всем. А вот Мбаппе, недавно восстановившийся от травмы, оптимальные кондиции не набрал.

Матч очень походил на финал Евро-2016. Только Роналду был на поле. Но его присутствие оставалось для партнеров не замеченным, потому что они занимались разрушением французских атак. "Трехцветные" до перерыва создали огромное количество моментов, но с реализацией у чемпионов мира были чудовищные проблемы. Марсьяль вообще то бил в перекладину, то сбивал вратаря.

После перерыва проклятие непробиваемых португальских ворот было снято. И сделал это человек, за голы особо не отвечающий. Канте добил мяч в сетку после удара Рабьо. Гол стал вторым для Канте в матчах за сборную. Как счет открыли, французы сразу сбросили все обороты и чуть не поплатились. Один раз к Льорису пришла на помощь штанга, другой раз вратарь самостоятельно совершил крутой сэйв. В общем, ни Роналду, ни кто-то еще разочаровать Льориса не сумели. И французская сборная досрочно оформила выход в полуфинал Лиги Наций.

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Руслан Малиновский перед встречей со сборной Германии говорил, что их команде нужна победа. В октябре урезанный из-за ковида состав украинской команды серьезно потрепал Бундестим, но потерпел, как принято говорить после матчей российских клубов в Лиге чемпионов, достойное поражение. Немецкая машина тоже только выезжает после пит-стопа, устроенного Йоахимом Левом с целью омоложения. От Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса главный тренер Бундестим открыто отказался, но даже без ветеранов (хотя Мюллеру только 31 год) состав смотрелся очень мощно.

И если с атакой у немцев, по крайней мере по именам, все нормально, то Хуммельс с Боатенгом точно пригодились бы. Потому что полузащитник сборной Украины Александр Зубков серьезного сопротивления не встретил в штрафной, когда на 2-й минуте сделал голевую передачу для Яремчука. Удивительным был не только быстрый гол, но то, как играла Украина. Смело, на высокой скорости, с классными комбинациями. Германия отыгралась в контратаке, которую привез Зинченко. Горецка ассистировал не только Сане в первом голе, но и Вернеру во втором - звание "Человек года GQ" обязывает быть полезным.

Зинченко во втором тайме имел шанс реабилитироваться за свою ошибку, но попал в штангу. Расплата последовала почти моментально. Вернер забил еще, это 10-й гол форварда в 9 последних матчах. Штанга вообще стала 12-м игроком Бундестим. Она еще 2 раза спасала Мануэля Нойера, позволив немцам одержать победу. Теперь Германия поднялась на первое место в группе.

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Это "Барселона" под руководством Луиса Энрике и с тройкой Месси-Суарес-Неймар в атаке показывала один из самых красивых футболов в истории клуба. Сборная Испании с Энрике играет прагматично. Это подтверждает и статистика забитых голов - 6 мячей в 4 играх. "Фурия" достаточно скромно прокатывалась по своим соперникам. При этом к встрече со швейцарцами Испания подходила в роли лидера квартета и расставаться с первым местом никак не собиралась.

Но и швейцарцы не хотели оставаться последними. И то давление, которое они устроили испанским защитникам, оказалось продуктивным. До перерыва успел отличиться Фройлер. Испанцы проснулись через полчаса. И конец первого тайма спас швейцарцев, как гонг поплывшего боксера.

После перерыва началось невероятное. Серхио Рамос, который побил рекорд Европы по количеству матчей за сборную (теперь у него 177), дважды не реализовал одиннадцатиметровые. Нервы швейцарского вратаря Зоммера оказались титановыми. Он стоял до конца, дожидаясь удар, и намертво брал мячи. Магия пижона Рамоса была повержена, серия из 25 подряд забитых пенальти прервалась. И если бы не гол Морено в концовке, то настроение совсем бы скатилось на нулевую отметку. Оно и так у Луиса Энрике теперь не лучшее - Испания уступила первую строчку в группе немцам. В последнем туре они сыграют в Испании.

Видео принадлежит ООО "Национальный спортивный канал"
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Шведы с хорватами играли за сохранение прописки в Лиге А. У партнеров Николы Влашича и Филипа Уремовича настрой был явно ниже скандинавского. Атака с Маркусом Бергом во главе забила хорватам 2 гола до перерыва. Правда, отличался не нападающий "Краснодара", а другие. Уремович и вовсе травмировался в конце первого тайма, и это стало проблемой не только для хорвата, но и для Леонида Слуцкого, который ожидал игрока в "Рубине" в полном здравии. Этот перерыв на сборные вообще стал для казанцев неудачным. Сначала из-за ковида они потеряли Хвичу, потом Бома, а теперь еще и Уремовича.

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А отыграть 2 мяча хорватам не удалось. Один они забили, но и то усилиями шведа Даниэльсона (автогол, а в первом тайме он забил гол хорватам). Скандинавы добились своей первой победы в нынешнем розыгрыше Лиги Наций. Кто вылетит в Лигу В будет решаться в последнем туре.

Фото: официальный твиттер УЕФА

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Теги: Рамос Франция Португалия Испания Влашич
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