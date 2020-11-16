Последним клубом 36-летнего игрока был аргентинский "Эстудиантес".
"Я ухожу из профессионального футбола. Я провел вою карьеру на все сто", - приводит слова Маскерано пресс-служба "Эстудиантеса".
Во время игровой карьеры Маскерано защищал цвета "Ривер Плейт", "Коринтианса", "Вест Хэма", "Ливерпуля", "Барселоны", "Хэбей Чайна Форчун" и "Эстудиантеса".
Маскерано завершил карьеру
Аргентинский защитник Хавьер Маскерано принял решение завершить карьеру.
Фото: ФК "Эстудиантес"
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