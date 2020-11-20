Вручение наград ФИФА The Best-2020 назначено на 17 декабря и пройдет в онлайн-режиме

Официальный сайт ФИФА объявил о дате и формате церемонии вручения премии The Best-2020.

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Церемония вручения наград The Best-2020 пройдет 17 декабря в режиме онлайн-конференции, сообщает официальный сайт ФИФА. Причиной выбора такого формата являются меры безопасности в связи с пандемией COVID-19. Голосование по 11 номинациям будет проходить в период с 25 ноября по 9 декабря.



Ранее существовала вероятность, что вручение премий ФИФА The Best-2020 будет полностью отменено из соображений безопасности.



Год назад главная награда - лучшему футболисту сезона - была вручена форварду "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси.