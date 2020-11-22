Когда все склоняли колено в поддержку Black Lives Matter, Валерий это делать не стал. Тренер попросил россиянина подумать над поведением, а президент клуба провел с ним беседу.
Позже во время одного из матчей проводилась еще одна акция: матчи останавливали на 8-й минуте, все опускались на колено и ждали отметки 8 минут 46 секунд - именно столько времени душили афроамериканеца Джорджа Флойда, который был убит полицией во время ареста.
Сарамутин опять не встал на колено. И в той же игре капитан "Остин Боулд" возмутился, когда его поменяли на молодого темнокожего игрока. Он раскритиковал тренера и руководство клуба прямо в раздевалке.
Капитана убрали из команды, поддержал его только Сарамутин. После того матча россиянина тоже отстранили, но лишь от игр. Он ездил на тренировки, однако больше ни разу не попал в заявку.
По окончании сезона в октябре Валерий вернулся в Россию. Его контракт с американской командой еще действует.
Источник: "Спорт-экспресс"
Американский клуб отстранил россиянина из-за отказа встать на колено
Клуб второй лиги США "Остин Боулд" применил санкции к российскому футболисту Валерию Сарамутину из-за отказа встать на колено в поддержку акции Black Lives Matter.
Фото: "твиттер" ФК "Остин Боулд"
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