Американский клуб отстранил россиянина из-за отказа встать на колено

Клуб второй лиги США "Остин Боулд" применил санкции к российскому футболисту Валерию Сарамутину из-за отказа встать на колено в поддержку акции Black Lives Matter.
Фото: "твиттер" ФК "Остин Боулд"
Когда все склоняли колено в поддержку Black Lives Matter, Валерий это делать не стал. Тренер попросил россиянина подумать над поведением, а президент клуба провел с ним беседу.

Позже во время одного из матчей проводилась еще одна акция: матчи останавливали на 8-й минуте, все опускались на колено и ждали отметки 8 минут 46 секунд - именно столько времени душили афроамериканеца Джорджа Флойда, который был убит полицией во время ареста.

Сарамутин опять не встал на колено. И в той же игре капитан "Остин Боулд" возмутился, когда его поменяли на молодого темнокожего игрока. Он раскритиковал тренера и руководство клуба прямо в раздевалке.

Капитана убрали из команды, поддержал его только Сарамутин. После того матча россиянина тоже отстранили, но лишь от игр. Он ездил на тренировки, однако больше ни разу не попал в заявку.

По окончании сезона в октябре Валерий вернулся в Россию. Его контракт с американской командой еще действует.

Источник: "Спорт-экспресс"

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