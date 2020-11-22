Американский клуб отстранил россиянина из-за отказа встать на колено

Клуб второй лиги США "Остин Боулд" применил санкции к российскому футболисту Валерию Сарамутину из-за отказа встать на колено в поддержку акции Black Lives Matter.

Фото: "твиттер" ФК "Остин Боулд"