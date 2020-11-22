По информации источника, американский клуб, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, уже сделал предложение 34-летнему бразильцу, его детали остаются неизвестными.
Ранее появилась информация, что Халк может вернуться в "Зенит", за который выступал в период с 2012 по 2016 год.
В нынешнем сезоне бразилец сыграл за "Шанхай СИПГ" 20 матчей, забил 8 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом истекает в конце текущего года.
Источник: todofichajes.com
"Интер Майами" сделал предложение Халку
Бывший нападающий "Зенита" Халк, ныне выступающий за китайский "Шанхай СИПГ", может продолжить карьеру в "Майами Интер".
Фото: ФК "Шанхай СИПГ"
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