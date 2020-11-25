Сборная Аргентины попрощалась с Марадоной

Hasta siempre, Diego.— Selecci?n Argentina ?? (@Argentina) November 25, 2020
Ser?s #Eterno en cada coraz?n del planeta f?tbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI
"Прощай, Диего. Ты навсегда останешься в сердце каждого человека на футбольной планете", — гласит подпись фотографии аргентинца.
Как сообщают источники, причиной смерти стал сердечный приступ.
Марадона во времена карьеры игрока выступал за "Барселону", "Наполи", "Севилью" и ряд аргентинских клубов. В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 1986 году.
Источник: официальный "твиттер" сборной Аргентины