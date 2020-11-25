Сборная Аргентины попрощалась с Марадоной

Сборная Аргентины почтила память легенды национальной команды Диего Марадоны, скончавшегося в возрасте 60 лет.

"Прощай, Диего. Ты навсегда останешься в сердце каждого человека на футбольной планете", — гласит подпись фотографии аргентинца.Как сообщают источники, причиной смерти стал сердечный приступ.Марадона во времена карьеры игрока выступал за "Барселону", "Наполи", "Севилью" и ряд аргентинских клубов. В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 1986 году.Источник: официальный "твиттер" сборной Аргентины