Сын Марадоны попал в реанимацию

Диего Марадона - младший, сын легенды мирового футбола Диего Марадоны, находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.





"К сожалению, один из представителей жёлтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", - написал журналист Танкреди Палмери в своем "твиттере".



Напомним, что сегодня, 25 ноября стало известно о смерти великого аргентинского футболиста. Марадона скончался на 61-м году жизни. Причина смерти - остановка сердца в результате сердечного приступа.



Источник: "твиттер" журналиста Танкреди Палмери





