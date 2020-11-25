"К сожалению, один из представителей жёлтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", - написал журналист Танкреди Палмери в своем "твиттере".
Напомним, что сегодня, 25 ноября стало известно о смерти великого аргентинского футболиста. Марадона скончался на 61-м году жизни. Причина смерти - остановка сердца в результате сердечного приступа.
Источник: "твиттер" журналиста Танкреди Палмери
Сын Марадоны попал в реанимацию
Диего Марадона - младший, сын легенды мирового футбола Диего Марадоны, находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
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