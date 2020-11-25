Сын Марадоны попал в реанимацию

Диего Марадона - младший, сын легенды мирового футбола Диего Марадоны, находится в реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

"К сожалению, один из представителей жёлтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", - написал журналист Танкреди Палмери в своем "твиттере".

Напомним, что сегодня, 25 ноября стало известно о смерти великого аргентинского футболиста. Марадона скончался на 61-м году жизни. Причина смерти - остановка сердца в результате сердечного приступа.

Источник: "твиттер" журналиста Танкреди Палмери



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Теги: Марадона
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