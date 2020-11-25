Стали известны последние слова великого Диего Марадоны

Появилась информация о последних словах легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны перед смертью.

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Стали известны последние слова Диего Марадоны перед уходом из жизни, сообщает аргентинский телевизионный канал TN. Легендарный нападающий умер 25 ноября 2020 года, 30 октября ему исполнилось 60 лет.



Марадона скончался в своем доме в муниципалитете Тигре неподалеку от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. 25 ноября после завтрака он возвратился в постель со словами "Мне нехорошо". Ухаживавшая за Диего медсестра увидела его плохое состояние и вызвала скорую помощь, но попытки врачей вернуть великого футболиста к жизни успехов не принесли. Как сообщается, причиной смерти Марадоны стал сердечный приступ.



11 ноября Диего Марадона был выписан из госпиталя после операции на головном мозге.