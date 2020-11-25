Стали известны последние слова великого Диего Марадоны

Появилась информация о последних словах легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны перед смертью.
Фото: Getty Images
Стали известны последние слова Диего Марадоны перед уходом из жизни, сообщает аргентинский телевизионный канал TN. Легендарный нападающий умер 25 ноября 2020 года, 30 октября ему исполнилось 60 лет.

Марадона скончался в своем доме в муниципалитете Тигре неподалеку от столицы Аргентины Буэнос-Айреса. 25 ноября после завтрака он возвратился в постель со словами "Мне нехорошо". Ухаживавшая за Диего медсестра увидела его плохое состояние и вызвала скорую помощь, но попытки врачей вернуть великого футболиста к жизни успехов не принесли. Как сообщается, причиной смерти Марадоны стал сердечный приступ.

11 ноября Диего Марадона был выписан из госпиталя после операции на головном мозге.

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Теги: Марадона Аргентина
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