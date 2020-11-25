Церемония прощания с Марадоной пройдет в резиденции президента Аргентины, ее посетит около миллиона человек

Прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной состоится в центре Буэнос-Айреса в президентской резиденции Каса Росада.

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