Прощание с великим аргентинским игроком Диего Марадоной пройдет в резиденции главы Аргентины Каса Росада в центре столицы страны Буэнос-Айреса, сообщают аргентинские СМИ.
По информации источника, церемонию прощания с Марадоной смогут посетить около миллиона человек. Власти страны разрабатывают варианты ее организации с учетом эпидемиологической обстановки. Есть вероятность, что церемония пройдет в течение не одного, а нескольких дней.
Легендарный Диего Марадона ушел из жизни утром 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа.
Источник: La Nacion
Церемония прощания с Марадоной пройдет в резиденции президента Аргентины, ее посетит около миллиона человек
Прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной состоится в центре Буэнос-Айреса в президентской резиденции Каса Росада.
Фото: Getty Images
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