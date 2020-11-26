Полиция применила силу к фанатам во время прощания с Марадоной

Во время прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией.

Фото: Getty Images

Полиция применила силу к фанатам во время прощания с Марадоной



Во время прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией.



Правоохранители вынуждены были применить силу к фанатам, которые стали оттеснять ограждения на церемонии прощания с Марадоной.



Сегодня в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с легендарным аргентинцем, которым умер 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца.