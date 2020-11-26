Полиция применила силу к фанатам во время прощания с Марадоной
Во время прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией.
Правоохранители вынуждены были применить силу к фанатам, которые стали оттеснять ограждения на церемонии прощания с Марадоной.
Сегодня в Буэнос-Айресе проходит церемония прощания с легендарным аргентинцем, которым умер 25 ноября в возрасте 60 лет от остановки сердца.
Полиция применила силу к фанатам во время прощания с Марадоной
Во время прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией.
Фото: Getty Images
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