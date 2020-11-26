Азербайджанский клуб оштрафован на 100 000 евро.
Напомним, что Ибрагимов в соцсетях призывал убивать армян. Причиной гневного поста послужила гибель азербайджанских мирных жителей после ракетных ударов Республики Армения по городам Гянджа и Бард в Азербайджане.
Источник: пресс-служба УЕФА.
Пресс-секретарь "Карабаха", призывавший убивать армян, пожизненно отстранен от футбольной деятельности
УЕФА принял решение пожизненно отстранить бывшего пресс-секретаря "Карабаха" Нурлана Ибрагимова от любой футбольной деятельности.
Фото: ФК "Карабах"
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