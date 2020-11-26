Пресс-секретарь "Карабаха", призывавший убивать армян, пожизненно отстранен от футбольной деятельности

УЕФА принял решение пожизненно отстранить бывшего пресс-секретаря "Карабаха" Нурлана Ибрагимова от любой футбольной деятельности.

Фото: ФК "Карабах"

Азербайджанский клуб оштрафован на 100 000 евро.



Напомним, что Ибрагимов в соцсетях призывал убивать армян. Причиной гневного поста послужила гибель азербайджанских мирных жителей после ракетных ударов Республики Армения по городам Гянджа и Бард в Азербайджане.



Источник: пресс-служба УЕФА.