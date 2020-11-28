По итогам сезона первое место занял "Шахтер" из Солигорска. Команда Романа Григорчука в последнем туре обыграла футбольный клуб "Минск" со счетом 4:2.
Этот титул для "горняков" стал вторым в истории команды. Первый раз чемпионами Белоруссии команда стала в 2005 году.
БАТЭ, лидировавший вплоть до 30-го тура, занял второе место. Клуб из Борисова сыграл вничью с минским "Динамо" (0:0). Второй год подряд БАТЭ не может выиграть титул чемпиона. С 2006 по 2018 год команда бессменно выигрывала Высшую лигу Белоруссии.
Закончившийся сезон Высшей лиги Белоруссии был примечателен тем, что стал единственным турниром, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса. В итоге права на его показ приобрел канал "Матч ТВ".
Солигорский "Шахтер" стал чемпионом Белоруссии
В Белоруссии сегодня завершился чемпионат Высшей лиги 2020.
Фото: "Шахтер" Солигорск
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