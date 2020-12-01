Йовичич - о праздновании чемпионства в Сербии: фанаты бросили файер, автобус загорелся, потом тушили вместе

Полузащитник "Урала" Бранко Йовичич рассказал о том, как отмечают в Сербии золотые медали чемпионата.

Фото: ФК "Урал"