- Однажды мы ехали на автобусе через город и праздновали чемпионство. Вокруг было много болельщиков. Для меня это самые хорошие болельщики в Европе. Все знают, что болельщики "Црвены Звезды" могут создать очень хорошую атмосферу на стадионе. Мы ехали в автобусе, а кругом были болельщики с файерами. Кто-то бросил файер рядом с автобусом, и он загорелся. Мы прыгали из автобуса. Страшно было? Конечно. Но, естественно, они сделали это не специально. Никто не пострадал. Мы потом тушили этот автобус вместе, - передает слова Йовичича официальный сайт "Урала".
27-летний опорный полузащитник Бранко Йовичич перешел в "Урал" из "Црвены Звезды" в сентябре 2020 года, сумма трансферной компенсации составила 300 тысяч евро. Ранее в период с августа 2014 по июль 2017 года сербский хавбек выступал за пермский "Амкар", из которого и перешел в белградский клуб. В составе "Црвены Звезды" Йовичич провел 3 сезона, в каждом из которых команда выигрывала национальный чемпионат Сербии. В футболке "Урала" опорный полузащитник отыграл 10 матчей, в которых отметился в протоколе двумя желтыми карточками.
Йовичич - о праздновании чемпионства в Сербии: фанаты бросили файер, автобус загорелся, потом тушили вместе
Полузащитник "Урала" Бранко Йовичич рассказал о том, как отмечают в Сербии золотые медали чемпионата.
Фото: ФК "Урал"
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