По информации источника, нигериец достиг полной договорённости с "Галатасараем". Стороны согласовали условия контракта и подписной бонус. Мусе осталось лишь поставить подпись.
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист, который находится в статусе свободного агента, вел переговоры с ЦСКА о возвращении в московский клуб. Последней командой Мусы был "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.
Источник: Fanatik
Муса достиг договоренности о переходе с "Галатасараем"
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса близок к продолжению карьеры в турецком чемпионате.
Фото: ПФК ЦСКА
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