43-летний специалист заменит на этом посту Душана Косича. На данный момент Ярошик является главным тренером чешского "Усть-над-Лабем".
Во время игровой карьеры Ярошик защищал цвета "Спарты", "Слована", ЦСКА, "Челси", "Бирмингема", "Селтика", "Крыльев Советов", "Сарагосы" и "Алавеса".
Источник: Ekipa24
Бывший игрок ЦСКА Ярошик возглавит "Целе"
Экс-игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик в ближайшее время станет главным тренером словенского "Целе".
Фото: ПФК ЦСКА
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