"Слухи об увольнении Массимо не соответствуют действительности", - сказал Д'Амико.
В текущем чемпионате Греции АЕК занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.
Каррера возглавил греческую команду в декабре прошлого года.
Источник: "СЭ"
Агент Карреры отреагировал на слухи о возможной отставке итальянца из АЕКа
Агент Массимо Карреры Андреа Д'Амико прокомментировал информацию о возможной отставке итапльнского специалиста с поста главного тренера АЕКа.
Фото: ФК "Спартак"
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