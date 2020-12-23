"Спустя три года я покидаю пост главного тренера "Пахтакора". Для меня это было захватывающее, прекрасное и успешное время", - написал грузинский специалист в своем Facebook.
Под руководством Арвеладзе "Пахтакор" дважды выиграл чемпионат Узбекистана и два раза Кубок страны.
Арвеладзе покинул пост главного тренера "Пахтакора"
Шота Арвеладзе принял решение покинуть пост главного тренера "Пахтакора".
Фото: Getty Images
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